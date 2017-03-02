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Ключи к северным воротам

Мурманск часто называют воротами в Арктику, а атомный ледокольный флот, который базируется у причалов столицы Заполярья, — ключами к этим воротам. При этом атомоходы нельзя рассматривать как обычные коммерческие суда. Они часть транспортной инфраструктуры, которую обязано поддерживать государство, обеспечивая нормальный цикл воспроизводства. К сожалению, он был нарушен. В результате пришлось принимать срочные меры по продлению ресурса работы ядерных энергетических установок действующих ледоколов. Лишь благодаря этому удалось начать реализацию в Арктике ряда нефтегазовых проектов.

Сейчас по заказу Атомфлота на Балтийском заводе ведется строительство головного атомного ледокола «Арктика». Заложены корпуса ледоколов «Сибирь» и «Урал». Ввод в эксплуатацию этих судов позволит обеспечить круглогодичную эксплуатацию Северного морского пути на многие десятилетия вперед.

Одновременно создается целая флотилия судов для обеспечения проводки танкеров-газовозов с продукцией проекта «Ямал СПГ». Продолжается и модернизация старого атомного ледокольного флота. Один из примеров — восстановление атомного лихтеровоза «Севморпуть».

ЮРИЙ БАНЬКО, журналист

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