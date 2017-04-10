Колонна ТМК: от кондуктора до башмака

Математическое моделирование скважин - №31'16

В последние десятилетия одной из актуальных задач в нефтегазовой промышленности является проблема межпластовых перетоков (МПП) и межколонных давлений (МКД), которые возникают в зацементированном кольцевом пространстве скважин. При креплении обсадных колонн скважин на месторождении им. Ю. Корчагина предпринимался ряд мероприятий, направленных на повышение качества цементирования. Несмотря на заметный успех в строительстве скважин, на части скважин месторождения продолжает регистрироваться МКД за ЭК. Проведенное математическое моделирование скважин и процесса цементирования на месторождении им. Ю. Корчагина позволило выдать рекомендации по улучшению качества крепления скважин.