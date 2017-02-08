Компании «Ньютех Велл Сервис» — 5 лет!

06 Февраля, 2017 11:31

Виктор Костюков, ведущий аналитик компании «Алгоритм Топливный Интегратор»: "Спокойно, ровно, без вспышек и провалов прошла биржевая неделя. Цены сделок с бензином, нервно реагирующие на старте года на сообщения о ремонтах и налоговых маневров, наконец, упёрлись в низкий по сезону спрос, скорректировались к уровням, от которых взмывали вверх и, похоже, успокоились на равновесном состоянии между объёмами потребления и объёмами, поступающими на рынок от производителей. Нефтяники научились поддерживать баланс..."