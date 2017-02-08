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МИРОВЫЕ ИТОГИ-2016. НЕФТЬ И ГАЗ - №3-4'17
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Компании «Ньютех Велл Сервис» — 5 лет!
Статья
Компании «Ньютех Велл Сервис» — 5 лет!
Новости
Экспертная аналитика
08 Февраля, 2017 15:35
Станет ли новый фьючерс на Urals экспортным бенчмарком российской нефти? Аналитики IndexBox Russia считают, что отсутствие твердых гарантий качества сырья вкупе с инертностью ценообразования на нефтяном рынке может помешать поставочному фьючерсу на Urals стать новым эталоном.
08 Февраля, 2017 12:51
Компания ВР представила в России свой очередной «Прогноз развития мировой энергетики до 2035 года». Главный экономист корпорации Спенсер Дейл выступил с презентацией этого исследования в Москве, в Институте мировой экономики и международных отношений им. Е.М. Примакова.
06 Февраля, 2017 11:49
На прошедшей неделе цены на нефтепродукты на внутреннем российском рынке двигались разнонаправленно: стоимость бензинов немного снизилась, стоимость дизеля подросла. Стоимость нефти сорта URALS на СПбМТСБ выросла в корреляции с мировым рынком до 54,64$.
06 Февраля, 2017 11:31
Виктор Костюков, ведущий аналитик компании «Алгоритм Топливный Интегратор»: "Спокойно, ровно, без вспышек и провалов прошла биржевая неделя. Цены сделок с бензином, нервно реагирующие на старте года на сообщения о ремонтах и налоговых маневров, наконец, упёрлись в низкий по сезону спрос, скорректировались к уровням, от которых взмывали вверх и, похоже, успокоились на равновесном состоянии между объёмами потребления и объёмами, поступающими на рынок от производителей. Нефтяники научились поддерживать баланс..."
06 Февраля, 2017 11:14
Мировые цены на нефть на прошедшей неделе двигались в среднесрочном диапазоне консолидации, продолжая подрастать. В результате цены на сорт WTI вырастали до уровня 54,34$, цены на сорт BRENT достигали уровня 57,43$. Спрэд между сортами нефти по состоянию на 2 февраля 2017 г. составил 3,0$, отношение спрэда к цене сорта WTI – 5,6%. Подробнее в еженедельном обзоре мирового рынка нефти и нефтепродуктов от аналитиков «Открытие Брокер».
06 Февраля, 2017 10:42
Из-за эмбарго и падения цен на нефть доля ЕС во внешнем товарообороте России снижается. Географическая структура внешней торговли России смещается в сторону Азиатско-Тихоокеанского региона, пишут эксперты Института Гайдара в декабрьском выпуске Мониторинга экономической ситуации.
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НГВ-Технологии
Новое оборудование для снижения выбросов ГПА - №33'16
В последние годы экологическое законодательство России претерпевает серьезные изменения. Страна переходит на принцип «наилучших доступных технологий», для предприятий вводятся комплексные экологические разрешения. Ужесточение норм касается и выбросов таких веществ, как окислы азота (NOx) и оксид углерода (CO). Они принадлежат к числу основных, наиболее проблемных загрязнителей атмосферного воздуха. Новая технология, разработанная российской компанией, позволяет снизить вредные выбросы в атмосферу отечественных газоперекачивающих агрегатов до европейских стандартов.
ОСВОЕНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ МГРП - №32'16
В последнее время одним из наиболее эффективных методов для интенсификации добычи нефти является многостадийный гидроразрыв пласта (МГРП), причем в нынешнее время он применяется как для вновь пробуренных скважин, так и при проведении ЗБС. Конструкция скважин для реализации данного метода, как правило, предусматривает спуск эксплуатационной колонны в кровлю продуктивного пласта и последующее закрепление продуктивного пласта спуском хвостовика...
Математическое моделирование скважин - №31'16
В последние десятилетия одной из актуальных задач в нефтегазовой промышленности является проблема межпластовых перетоков (МПП) и межколонных давлений (МКД), которые возникают в зацементированном кольцевом пространстве скважин. При креплении обсадных колонн скважин на месторождении им. Ю. Корчагина предпринимался ряд мероприятий, направленных на повышение качества цементирования. Несмотря на заметный успех в строительстве скважин, на части скважин месторождения продолжает регистрироваться МКД за ЭК. Проведенное математическое моделирование скважин и процесса цементирования на месторождении им. Ю. Корчагина позволило выдать рекомендации по улучшению качества крепления скважин.
Технологии использования капсулированных продуктов - №30'16
На фоне сокращения затрат для многих заказчиков содержание дозирующих станций стало затратным мероприятием, поэтому возрос интерес к альтернативным технологиям борьбы с отложениями — капсулированным продуктам, погружным дозирующим устройствам, подающим концентрат реагента в скважину, технологии Squeeze и пр. Все эти решения являются продуктами-заменителями классических жидких продуктов, но одним из наиболее эффективных и простых способов, позволяющих исключить затраты на блоки дозирования реагентов и услуг сервиса по их закачке, является использование капсулированных продуктов.
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