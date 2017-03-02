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КТК: добывайте, прокачаем!

КТК: добывайте, прокачаем!

Прошлый год стал для Каспийского Трубопроводного Консорциума знаковым в нескольких отношениях. В октябре КТК отметил 15-летие с начала операционной деятельности. А по итогам года по его трубам были прокачаны рекордные 44,3 млн тонн нефти. Свой вклад в рекорд внесли месторождения российского и казахстанского секторов Каспия, введенные в эксплуатацию в 2016 году, — им. Владимира Филановского и Кашаган.
В нынешнем году Консорциум планирует завершить расширение трубопроводной системы. В результате ее пропуская способность возрастет до 67 млн тонн в год. Генеральный директор КТК Николай ГОРБАНЬ рассказал «Вертикали» о роли трубопровода в жизни региона, о развитии компании и планах на будущее. Как отметил глава Консорциума, маршрут Тенгиз–Новороссийск экономически наиболее выгоден для грузоотправителей региона. Уже в нынешнем году по этому маршруту планируется прокачать около 65 млн тонн сырья, в том числе с каспийских месторождений ЛУКОЙЛа. При этом топ-менеджер не исключает, что непростая ситуация в отрасли внесет коррективы в планы загрузки КТК. Могут измениться и сроки выхода проекта по расширению системы на уровень окупаемости.
Интервью с НИКОЛАЕМ ГОРБАНЕМ, генеральным директором КТК
Теги:
КТК Кашаган Каспий Трубопроводная система КТК Каспийский Трубопроводный Консорциум
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