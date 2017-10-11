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Кто-то находит, кто-то теряет

Длящаяся уже три года неблагоприятная конъюнктура на рынке углеводородов не могла не сказаться на сегменте геологоразведки. Нефтегазовые компании сосредоточились на текущих добычных делах, а многие проекты, связанные с восполнением минерально-сырьевой базы, были свернуты. После провала 2015 года ситуация понемногу выправляется, однако бить в литавры оснований нет. «Продолжительный период низких цен на нефть может привести к переносу реализации или отмене новых проектов, снижению инвестиций и обесценению активов компании», – отмечается в годовом отчете одной из ведущих российских компаний.

Эта угроза касается в первую очередь ориентированных на перспективу геологоразведочных проектов. Особенно тревожит неуклонное снижение финансирования геологоразведки из госбюджета. Недостаточное внимание к воспроизводству минерально-сырьевой базы на фоне истощения основ- ных месторождений Западной Сибири может в прямом смысле дорого обойтись стране. Как пред- упреждают эксперты, если геологоразведка продолжит инвестироваться по остаточному принципу, в недалекой перспективе о нынешних уровнях нефтедобычи останется лишь вспоминать.

ВИКТОР ПРУСАКОВ, «Нефтегазовая Вертикаль»

150 р.