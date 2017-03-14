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Лакомый кусок

Американская Halliburton намерена приобрести пермскую компанию «Новомет», занимающуюся производством нефтепогружного оборудования. На первый взгляд, внимание одного из лидеров мирового нефтесериса к российскому активу в условиях санкций и неопределенности с ценами на нефть кажется неожиданным. Но, если разобраться, интерес вполне объясним. «Новомет» обеспечивает около 20% российского рынка электроцентробеж- ных насосов, имея репутацию наиболее технологичной компании в своем сегменте.

Инновационные установки предприятия поставляются как всем ведущим российским ВИНК, так и за рубеж, в том числе в США. В свою очередь, Halliburton известна давними и прочными связями с Россией. Производственные и техно- логические возможности «Новомета» могут понадобиться американской корпорации, в том числе, для расширения сотрудничества с «Газпромом», с которым прошлой осенью она подписала соответствующий меморандум.

ВИКТОР ПРУСАКОВ, «Нефтегазовая Вертикаль»

150 р.