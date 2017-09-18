Rus Eng
Статья
Легкий газовый след

Легкий газовый след

Сегодня человечество озабочено переходом к устойчивому энергетическому будущему. И в этом контексте особую роль может сыграть расширение использования природного газа. Научные исследования однозначно свидетельствуют о том, что перевод автотранспорта на газовое топливо позволяет значительно снизить негативное воздействие на окружающую среду и повысить качество жизни населения, особенно в крупных городах.
Немаловажное значение имеет и оценка так называемого углеродного следа — совокупность выбросов парниковых газов по всему производственному циклу: от добычи сырья до использования продукции потребителями. Некоторые источники в последнее время утверждали, что поставки российского газа в ЕС не являются «климатически безопасными», так как якобы сопровождаются значительными выбросами парниковых газов.
Однако независимое исследование, проведенное германскими экспертами, однозначно доказало: в реальности показатели эмиссии в два раза меньше, чем в допущениях оппонентов. При этом наиболее экологичным «коридором» доставки газа «Газпрома» в Европу является трубопровод «Северный поток». Он значительно превосходит по экологическим показателям украинский транзитный маршрут и поставки СПГ.
ОЛЕГ АКСЮТИН, АЛЕКСАНДР ИШКОВ, КОНСТАНТИН РОМАНОВ, РОМАН ТЕТЕРЕВЛЕВ, ПАО «Газпром» НАТАЛЬЯ ПЫСТИНА, ГРЕТТА АКОПОВА, ЕЛЕНА КОСОЛАПОВА, ООО «Газпром ВНИИГАЗ»
150 р.
Новости
Экспертная аналитика
Пресс-релизы
Конференции НГВ
НГВ-Технологии
Отраслевой календарь
Телефон редакции: +7 (495) 510-57-24
© 2016 Журнал “Нефтегазовая Вертикаль”. Все права защищены. При перепечатке любых материалов гиперссылка на сайт обязательна.
Яндекс.Метрика