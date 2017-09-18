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Легкий газовый след

Сегодня человечество озабочено переходом к устойчивому энергетическому будущему. И в этом контексте особую роль может сыграть расширение использования природного газа. Научные исследования однозначно свидетельствуют о том, что перевод автотранспорта на газовое топливо позволяет значительно снизить негативное воздействие на окружающую среду и повысить качество жизни населения, особенно в крупных городах.

Немаловажное значение имеет и оценка так называемого углеродного следа — совокупность выбросов парниковых газов по всему производственному циклу: от добычи сырья до использования продукции потребителями. Некоторые источники в последнее время утверждали, что поставки российского газа в ЕС не являются «климатически безопасными», так как якобы сопровождаются значительными выбросами парниковых газов.

Однако независимое исследование, проведенное германскими экспертами, однозначно доказало: в реальности показатели эмиссии в два раза меньше, чем в допущениях оппонентов. При этом наиболее экологичным «коридором» доставки газа «Газпрома» в Европу является трубопровод «Северный поток». Он значительно превосходит по экологическим показателям украинский транзитный маршрут и поставки СПГ.

ОЛЕГ АКСЮТИН, АЛЕКСАНДР ИШКОВ, КОНСТАНТИН РОМАНОВ, РОМАН ТЕТЕРЕВЛЕВ, ПАО «Газпром» НАТАЛЬЯ ПЫСТИНА, ГРЕТТА АКОПОВА, ЕЛЕНА КОСОЛАПОВА, ООО «Газпром ВНИИГАЗ»

150 р.