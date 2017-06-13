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Либерализация или крах

Рост цен на АЗС давно вошел в народный фольклор, стал излюбленным поводом для шуток. Мол, ценники на заправках растут в трех случаях: когда нефть дорожает, когда дешевеет и когда остается стабильной.

Но на самом деле ситуация складывается далеко не шуточная. В действительности рост розничных цен существенно ниже уровня инфляции и совершенно не соответствует динамике повышения цен в оптовом сегменте рынка. В результате непоследовательной регуляторной политики правительства два сегмента топливного рынка оказались в принципиально разных условиях. Оптовый сегмент получил возможность гибко реагировать на изменения рыночной конъюнктуры и уровня налогообложения. Розничный же оказался на прокрустовом ложе. Оптовые цены растут, а повышению розничных цен препятствует ФАС, под лозунгом заботы об автолюбителях. Такой ценовой диспаритет может иметь далеко идущие негативные последствия. Запас прочности независимой розницы практически исчерпан, и вскоре может последовать ее крах. Это, в свою очередь, неизбежно обернется резким ценовым скачком и серьезным уроном для российской инфраструктуры розничного нефтепродуктообеспечения. Единственным разумным выходом из этой ситуации представляется либерализация розничных цен.

ПАВЕЛ БАЖЕНОВ, ГРИГОРИЙ БАЖЕНОВ, Независимый топливный союз

150 р.