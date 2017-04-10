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Лидирующие позиции на рынке силового электротехнического оборудования

Прошлый год стал знаковым для ЗАО «МПОТК «ТЕХНОКОМПЛЕКТ». В августе компания отметила 20-летие своей успешной деятельности. ЗАО «МПОТК «ТЕХНОКОМПЛЕКТ», основанное в 1996 году в городе Дубне Московской области, прошло путь от комплексного поставщика электротехнического оборудования до одного из признанных лидеров отечественной индустрии по разработке и производству современных систем оперативного постоянного тока (СОПТ) и их элементов для объектов электроэнергетики. В этом году компания отметит свое 10-летие с момента получения статуса резидента особой экономической зоны технико-внедренческого типа «Дубна» (АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна»). К 2015 году на территории новой промышленной зоны АО «ОЭЗ «ТВТ «Дубна» введены в эксплуатацию три новых просторных корпуса, где организовано высокотехнологичное автоматизированное производство.