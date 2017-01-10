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Лиха беда начало. «Русснефть» провела IPO и озвучила стратегию роста.

Эпопея с приватизацией «Роснефти» затмила собой новости, связанные с другой российской ВИНК со схожим назва- нием. Между тем минувшей осенью «РуссНефть» несколько раз оказывалась в центре внимания отраслевых СМИ. Первый раз — в октябре, когда после нескольких лет снижения нефтедобычи впервые продемонстрировала ее рост. А в начале ноября совет директоров «РуссНефти» утвердил стратегию развития на ближайшие три года, предполагающую увеличение добычи нефти до 10 млн тонн в год. Кроме того, уже в 2017 году компания намерена более чем вдвое увеличить объем капвложений к уровню 2015-го.

«РуссНефть» ожидает замедления падения производственных показателей на традиционных месторождениях. Но драйвером роста должна стать разработка трудноизвлекаемых запасов. Их долю в совокупной добыче предполагается увеличить на 10%.

Столь высокая активность на финансовом и производственном фронтах была продиктована стремлением повысить привлекательность «РуссНефти» в глазах инвесторов. В конце ноября компания провела IPO, первое в российской нефтянке за последнее десятилетие.

По итогам сделки капитализация «РуссНефти» составила 161,8 млрд рублей, или $2,5 млрд. Владелец компании Михаил Гуцериев назвал это «хорошим началом» и пообещал направить вырученные деньги на погашение ее долга и покупку новых активов.

В ближайших планах — приобретение у структуры самого Гуцериева трех добывающих предприятий в Оренбургской области, которые также должны внести вклад в предстоящий рост добычи.

ВИКТОР ПРУСАКОВ, «Нефтегазовая Вертикаль»

150 р.