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Локомотив сланцевой добычи

Несмотря на стремительное развитие «зеленых» технологий, нефть остается одним из главных энергоносителей, который обеспечивает поступательное развитие мировой экономики. Высокий уровень цен на нефть еще несколько лет назад обеспечивал инвестиции в разведку и добычу на уровне 4 % мирового ВВП. Страны-экспортеры получали более $1 трлн в год за поставки этого сырья и использовали данные средства на развитие инфраструктуры, модернизацию производства и увеличение благо- состояния граждан.

Ситуация резко изменилась после начала снижения цен на нефть в середине 2014 года. Это привело к замедлению развития стран ОПЕК, рецессии в России, ослаблению роста инвестиций в экономику США и к сдерживанию инфляции в развитых государствах. Считается, что существенную роль в падении нефтяных котировок сыграло увеличение добычи нефти на сланцевых месторождениях в США. Дальнейшие перспективы сланцевой революции во многом связываются с освоением крупнейшего перспективного бассейна Permian. Он обладает гигантскими ресурсами нефти, превосходящими потенциал саудовского месторождения Гавар. А использование передовых технологий позволило серьезно снизить издержки производства нефти в этом бассейне.

АЛЕКСАНДР МАЛАНИЧЕВ, приглашенный профессор РЭШ

150 р.