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Лучше «пахать», чем говорить

В октябре отмечает 40-летие ОАО «Сургутнефтегаз» — компания, имя которой неразрывно связано со становлением отечественной нефтянки. Отраслевые журналисты порой сетуют на излишнюю ее закрытость — топ-менеджеры «Сургутнефтегаза» не часто балуют СМИ обширными интервью или высказываются по тем или иным актуальным проблемам отрасли.

Возможное объяснение в том, что саморекламе и броским фразам здесь предпочитают вдумчивую повседневную работу. Которая, что важнее всего, приносит конкретные плоды. Несмотря на значительное число выработанных месторождений, «Сургутнефтегаз» много лет удерживает стабильный уровень добычи. При этом он остается одним из российских лидеров в эксплуатационном и разведочном бурении. У него самый низкий в отрасли процент неработающих скважин, самый высокий уровень утилизации ПНГ. А прирост запасов за последние пять лет более чем на 60% превысил объемы добычи.

Сегодня компания демонстрирует интенсивное развитие. Ежегодно запускаются новые месторождения и приобретаются новые участки. Кроме того, «Сургутнефтегаз» сфокусировался на мобилизации внутренних резервов. Речь идет, прежде всего, о внедрении инноваций, снижении издержек, повышении эффективности по всем направлениям бизнеса. Это в условиях низких цен на нефть и неопределенных перспектив спроса создает плацдарм для дальнейшего движения вперед.

ВИКТОР ПРУСАКОВ, «Нефтегазовая Вертикаль»

150 р.