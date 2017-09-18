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ЛУКОЙЛ: сокращение росту не помеха

ЛУКОЙЛ – одна из тех компаний, которая в своих ежегодных финансовых отчетах оперирует минимум десятизначными цифрами. Его оборот превышает бюджет некоторых государств, а число сотрудников сравнимо с численностью населения немаленького европейского города. Он представлен на четырех континентах, в пяти частях света и 35 странах. Это один из самых известных в мире отечественных брендов, а качество топлива марки ЛУКОЙЛ подтверждено всевозможными национальными и международными исследованиями.

Это крупнейшая российская частная вертикально интегрированная нефтяная компания, на долю которой приходится более 2 % мировой добычи нефти и около 1 % доказанных за- пасов углеводородов. Она пережила уже несколько экономических кризисов и падений нефтяных цен.

СЕРГЕЙ ТИХОНОВ, «Нефтегазовая Вертикаль»

150 р.