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Малые компании — большие дела

Татарстан стал ярким примером соседства и взаимодействия крупной вертикально интегрированной компании «Татнефть» и значительного количества небольших нефтяных предприятий. Это явилось ответом не те вызовы, которые ярко обозначились к началу 1980-х годов и были связаны с ухудшением структуры минерально-сырьевой базы республики.

Малые нефтяные компании (МНК) доказали свою эффективность при работе с трудноизвлекаемыми запасами и мелкими месторождениями. Они стали лидерами в сфере внедрения передовых технологий.

В результате за относительно короткий срок ими было добыто 100 млн тонн нефти. А в годовом выражении производство превысило 7 млн тонн. На долю татарстанских МНК приходится 34% всего объема добычи субъектами малого нефтяного бизнеса Российской Федерации. Достижению таких результатов способствовала система льгот и преференций, разработанная татарстанскими специалистами и введенная в действие законами республики и указами Президента РТ.

ФААТ МИФТАХОВ, ДМИТРИЙ МАРУНИН, ЗАО «Нефтеконсорциум», Республика Татарстан