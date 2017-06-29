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Малые способны на многое

Одной из основных особенностей российского нефтегазового комплекса остается высокая концентрация добычных активов. Фактически в последнее десятилетие наблюдается вымывание с рынка независимых нефтяных компаний (ННК) и значительное усиление роли ВИНК.

Такая тенденция хороша для реализации крупных проектов, требующих больших капитальных вложений и организационных усилий. Но она однозначно негативна для решения других важнейших задач НГК — наиболее полного отбора сырья на действующих месторождениях и ввода в эксплуатацию трудноизвлекаемых запасов.

ННК обладают рядом важнейших компетенций, которые оказываются утраченными в случае поглощения со стороны ВИНК. В связи с этим необходимо создание новой регуляторной среды, обеспечивающей эффективное развитие небольших предприятий по добыче УВС.

Особенно актуальна эта задача в газовой сфере. Крупные месторождения газа уже находятся в руках крупных компаний, а для освоения относительно небольших объектов необходимо развивать новые формы сотрудничества между игроками рынка. Это могут быть как консорциумы небольших предприятий, так и СП — например, между «Газпромом» и ННК.

РОМАН САМСОНОВ, Энергетический центр бизнес-школы «Сколково»