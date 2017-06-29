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Мегатренды в нефтехимии

В одном из своих недавних исследований эксперты компании PricewaterhouseCoopers (PwC) рассмотрели влияние глобальных трендов на развитие российской нефтехимической промышленности. Проведя достаточно широкий опрос руководящего состава российских предприятий нефтехимической сферы, исследователи пришли к выводу, что глобальные тренды, которые формируют сегодня экономический и социальный ландшафт мира, не влияют на развитие нефтехимии в России в такой мере, в какой это испытывают крупные мировые концерны. По оценкам авторов исследования, российских представителей отрасли больше волнуют внутренние факторы, тормозящие развитие отечественной нефтехимии, в первую очередь — негибкое государственное регулирование и затрудненный доступ к капиталу.

КОНСТАНТИН АНОХИН, журналист

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