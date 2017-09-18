Статья
Меньше воды – больше нефти
По мере разработки нефтяных месторождений неизбежно происходит увеличение обводненности добываемой продукции. Причинами увеличения объема попутно-добываемой воды могут быть как подтягивание конуса подошвенной воды, подстилающей продуктивный пласт в направлении интервала перфорации скважины, так и прорыв нагнетаемой воды через систему поддержания пластового давления по высокопроницаемым пропласткам, образованным по системе естественных природных трещин между добывающими и нагнетательными скважинами [1]. Несмотря на имеющиеся недостатки, наиболее распространенный агент, применяемый в технологиях ограничения водопритоков (ОВП) и выравнивания профиля приемистости (ВПП), – синтетический полиакриламид (ПАА).
В данной статье произведен обзор существующих проблем при разработке и эксплуатации нефтяных месторождений и способов их решений на рынке технологий ОВП и ВПП, а также рассмотрены особенности гелеобразователя Atren WSO, разработанно- го научно-исследовательским центром ГК «Миррико».
В данной статье произведен обзор существующих проблем при разработке и эксплуатации нефтяных месторождений и способов их решений на рынке технологий ОВП и ВПП, а также рассмотрены особенности гелеобразователя Atren WSO, разработанно- го научно-исследовательским центром ГК «Миррико».