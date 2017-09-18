Статья

Меньше воды – больше нефти

По мере разработки нефтяных месторождений неизбежно происходит увеличение обводненности добываемой продукции. Причинами увеличения объема попутно-добываемой воды могут быть как подтягивание конуса подошвенной воды, подстилающей продуктивный пласт в направлении интервала перфорации скважины, так и прорыв нагнетаемой воды через систему поддержания пластового давления по высокопроницаемым пропласткам, образованным по системе естественных природных трещин между добывающими и нагнетательными скважинами [1]. Несмотря на имеющиеся недостатки, наиболее распространенный агент, применяемый в технологиях ограничения водопритоков (ОВП) и выравнивания профиля приемистости (ВПП), – синтетический полиакриламид (ПАА).

В данной статье произведен обзор существующих проблем при разработке и эксплуатации нефтяных месторождений и способов их решений на рынке технологий ОВП и ВПП, а также рассмотрены особенности гелеобразователя Atren WSO, разработанно- го научно-исследовательским центром ГК «Миррико».

Э.С. ФОНАКОВ, руководитель группы ИДН и ГРП технологической службы, ООО «Промышленная химия», Группа компаний «Миррико», Р.И. САТТАРОВ, директор бизнес-единицы «Химическая обработка скважин», ООО «Делика», Группа компаний «Миррико», А.В. МАЛЫГИН, начальник технологической службы, ООО «Промышленная химия», Группа компаний «Миррико»