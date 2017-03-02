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Место для дискуссии о судьбах отрасли

В апреле в Москве пройдут Национальный нефтегазовый форум и выставка «НЕФТЕГАЗ-2017», которые соберут тысячи участников — руководителей и специалистов нефтегазового комплекса и смежных отраслей. Делегатам форума предстоит обсудить множество животрепещущих проблем, связанных с перспективами российской и мировой энергетики. Как не упустить главного и правильно расставить акценты? Об этом «Нефтегазовая Вертикаль» беседует с членом Программного и организационного комитета ННФ, президентом Союза нефтегазопромышленников России Генадием ШМАЛЕМ.

Как отмечает наш собеседник, в первую очередь на форуме должны быть обсуждены роль и место России на мировом рынке углеводородов, а также перспективы создания собственного национального прогноза развития НГК. Болевой точкой остается также тема инвестиций в нефтегаз, особенно обострившаяся в связи с введением западных санкций. Чтобы обеспечить нормальное финансирование отрасли, необходимо менять систему ее налогообложения.

Большое внимание требуется уделить также вопросам укрепления минерально-сырьевой базы отрасли, увеличения объемов бурения, разработки технологий извлечения «трудных» запасов. Не должна остаться без внимания и проблема малого и среднего бизнеса в нефтяной промышленности. Для поддержки малых компаний необходимо разработать новый закон.

Целый ряд тем, которые будут подняты на форуме, потребует дальнейшего более подробного обсуждения. В частности, речь идет об импортозамещении, создании опытных полигонов, техническом регулировании. Диалог, начатый в рамках ННФ, необходимо будет продолжить и на других площадках.

Интервью с ГЕНАДИЕМ ШМАЛЕМ, президентом Союза нефтегазопромышленников России