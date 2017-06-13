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Место встречи изменить нельзя

Крупнейшим отраслевым мероприятием весны 2017 года стала традиционная международная выставка «Нефтегаз». В ней приняли участие сотни экспонентов из десятков стран мира. В павильонах выставки побывали десятки тысяч посетителей. Как обычно, участников и гостей выставки принимал в Москве «Экспоцентр».

«Нефтегаз» — это всемирно известный выставочный бренд, имеющий высокий авторитет и репутацию одного из ведущих международных выставочно-конгрессных форумов с участием зарубежных и отечественных лидеров нефтяной, газовой и энергетической промышленности. Оберегая традиции, «Экспоцентр», реагируя на запросы профессионального сообщества, каждый раз старается привнести в работу выставки что-то новое. Так, теперь она будет проводиться ежегодно. Признан удачным опыт совместного проведения выставки и мероприятий Национального нефтегазового форума.

Об истории, традициях, партнерах и перспективах выставки «Нефтегаз», которой в следующем году исполнится 40 лет, редакция попросила рассказать генерального директора АО «Экспоцентр» Сергея БЕДНОВА.

Интервью с СЕРГЕЕМ БЕДНОВЫМ, генеральным директором АО «Экспоцентр»