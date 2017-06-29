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Мифология операционной эффективности

Российские нефтегазовые компании далеко не первый год занимаются сокращением издержек, оптимизацией затрат, уменьшением непроизводительного времени. Поэтому иногда кажется, что данный ресурс уже исчерпан. То так ли это на самом деле?

Практика показывает, что задел оптимизации бизнес-процессов еще очень велик. Причем практически во всех сегментах НГК. По примерным подсчетам, только операционные затраты можно снизить еще на 10–15%.

В сфере нефтегазового сервиса большие перспективы связаны с оптимизацией системы закупок, что ведет к сокращению складского «неликвида» и значительному уменьшению расходов. Относительно простые и недорогие решения по установке дополнительного оборудования могут значительно повысить дебит добывающих скважин и тем самым обеспечить дополнительные финансовые поступления. Правильное планирование ремонтов способно не только повысить эффективность работы установок на НПЗ, но и избежать аварийных остановок оборудования… Правда, чтобы осуществить оптимизацию на практике, необходимы высококвалифицированные кадры, грамотная система менеджмента и настоящий лидер.

АРТЕМ КОЗЛОВСКИЙ, ПАВЕЛ ФЕДОСОВ, EY

150 р.