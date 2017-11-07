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МИХАИЛ КРУТИХИН: Создание винк – меньшее из зол

МИХАИЛ КРУТИХИН: Создание винк – меньшее из зол

Четверть века назад в стране были сформированы первые вертикально интегрированные нефтяные компании (ВИНК), объединившие в своей структуре предприятия по добыче и переработке нефти, сбыту нефтепродуктов. С тех пор много воды утекло. Многие из созданных тогда ВИНК уже прекратили свое существование, значительная часть активов перешла из частных рук под государственный контроль. Изменились условия работы компаний – как на внутреннем, так и на внешних рынках. Как все эти процессы отразились на отрасли и какие уроки можно из них извлечь? Об  этом НГВ беседует с  партнером информационно-консалтингового агентства RusEnergy Михаилом КРУТИХИНЫМ.
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