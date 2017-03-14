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Микстура от голландской болезни

Падение мировых цен на энергоносители нанесло сильнейший удар по экономике Азербайджана, весьма зависимой от нефтегазовых доходов. В результате «голландская болезнь» из латентной формы закономерно перешла в стадию обострения. ВВП сократился вдвое (в долларовом эквиваленте), рухнули курс национальной валюты, доходы бюджета, уровень жизни большинства граждан страны.

В декабре минувшего года официальный Баку опубликовал «план лечения» на 2017–2020 годы — Стратегическую дорожную карту по перспективам национальной экономики и 11 стратегических дорожных карт по конкретным отраслям.

Объем инвестиций, необходимых для «лечения», в Баку оценили в 27 млрд манатов ($15 млрд). Однако анализ показывает, что денег не хватит даже на реализацию главной дорожной карты — по дальнейшему развитию нефтегазового комплекса. В этих условиях Азербайджану приходится вновь обращаться за помощью к иностранным инвесторам. В частности, уже принято решение о продлении операторства ВР в проекте АЧГ.

ВЛАДИМИР МИШИН, «Нефтегазовая Вертикаль»

150 р.