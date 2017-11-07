Мини-НПЗ: тварь дрожащая или право имею?

07 Августа, 2017 15:09

На стартовавшей неделе нефтяные котировки окажутся под влиянием обильной рыночной статистики и насыщенного новостного потока. В прошлую пятницу вышел блок данных от Baker Hughes: за неделю в США число действующих нефтяных буровых снизилось на 1 единицу до 765, а в Канаде – сократилось на 5 штук до 125. В этот вторник выйдут предварительные оценки запасов в США от Американского института нефти (API). В среду в 17.30 (мск) будут опубликованы еженедельные данные от американского Минэнерго (EIA).