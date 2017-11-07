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Мини-НПЗ: тварь дрожащая или право имею?

Мини-НПЗ: тварь дрожащая или право имею?

Могут ли небольшие нефтеперерабатывающие заводы, мощностью в 100 раз меньше привычных НПЗ, оказать заметное влияние на отечественный рынок нефтепродуктов? Ответ утвердительный, особенно если учесть способность большей части мини-НПЗ обходить существующие регуляторные ограничения.
Рынок не ощущает функционирования отдельно взятых независимых от ВИНК теневых мини-НПЗ, но  суммарно их  деятельность сопоставима с  небольшой нефтяной компанией. Однако, в  отличие от последней, они не приносят дополнительных бюджетных поступлений и не производят качественных моторных топлив.
АЛЕКСАНДР БЫЛКИН, АННА ЛЬВОВА, VYGON Consulting
250 р.
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