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РОСТКИ ПОЗИТИВА. РОССИЙСКОЕ ВМЕСТО ИМПОРТА - №7-8'17
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Мировой нефтяной конгресс
Статья
Мировой нефтяной конгресс
Теги:
ростки позитива
Новости
Экспертная аналитика
10 Апреля, 2017 13:42
Мировые цены на нефть на прошедшей неделе продолжали расти и вернулись в прежний длительный диапазон консолидации 55-60$.
07 Апреля, 2017 10:43
На фоне пертурбаций на рынках нефти и газа непростые времена переживает и глобальная нефтехимия.
07 Апреля, 2017 10:33
Saxo Bank понизил прогноз по ценам на нефть на конец года до 58 долларов за баррель и полагает, что рост спроса и сокращение предложения в конечном итоге положительно повлияют на цену
06 Апреля, 2017 12:12
Более четырёх пятых парка вагонов-цистерн на сети железных дорог приходится на цистерны для нефти, нефтепродуктов и СУГ.
05 Апреля, 2017 20:15
Россия обладает огромным количеством всех источников возобновляемой энергии, которые можно активно использовать для стимулирования экономического роста
03 Апреля, 2017 21:38
Аналитик по товарным рынкам «Открытие Брокер» Оксана Лукичева приняла участие в онлайн-конференции «Цены на нефть: шаткое равновесие».
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НГВ-Технологии
Новое оборудование для снижения выбросов ГПА - №33'16
В последние годы экологическое законодательство России претерпевает серьезные изменения. Страна переходит на принцип «наилучших доступных технологий», для предприятий вводятся комплексные экологические разрешения. Ужесточение норм касается и выбросов таких веществ, как окислы азота (NOx) и оксид углерода (CO). Они принадлежат к числу основных, наиболее проблемных загрязнителей атмосферного воздуха. Новая технология, разработанная российской компанией, позволяет снизить вредные выбросы в атмосферу отечественных газоперекачивающих агрегатов до европейских стандартов.
ОСВОЕНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ МГРП - №32'16
В последнее время одним из наиболее эффективных методов для интенсификации добычи нефти является многостадийный гидроразрыв пласта (МГРП), причем в нынешнее время он применяется как для вновь пробуренных скважин, так и при проведении ЗБС. Конструкция скважин для реализации данного метода, как правило, предусматривает спуск эксплуатационной колонны в кровлю продуктивного пласта и последующее закрепление продуктивного пласта спуском хвостовика...
Математическое моделирование скважин - №31'16
В последние десятилетия одной из актуальных задач в нефтегазовой промышленности является проблема межпластовых перетоков (МПП) и межколонных давлений (МКД), которые возникают в зацементированном кольцевом пространстве скважин. При креплении обсадных колонн скважин на месторождении им. Ю. Корчагина предпринимался ряд мероприятий, направленных на повышение качества цементирования. Несмотря на заметный успех в строительстве скважин, на части скважин месторождения продолжает регистрироваться МКД за ЭК. Проведенное математическое моделирование скважин и процесса цементирования на месторождении им. Ю. Корчагина позволило выдать рекомендации по улучшению качества крепления скважин.
Технологии использования капсулированных продуктов - №30'16
На фоне сокращения затрат для многих заказчиков содержание дозирующих станций стало затратным мероприятием, поэтому возрос интерес к альтернативным технологиям борьбы с отложениями — капсулированным продуктам, погружным дозирующим устройствам, подающим концентрат реагента в скважину, технологии Squeeze и пр. Все эти решения являются продуктами-заменителями классических жидких продуктов, но одним из наиболее эффективных и простых способов, позволяющих исключить затраты на блоки дозирования реагентов и услуг сервиса по их закачке, является использование капсулированных продуктов.
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