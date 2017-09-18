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Молодость к противоречиям склонна

В отличие от дряхлеющих рынков угля и нефти, мировой рынок газа по-прежнему переживает период бурной молодости, для которого характерны и муки взросления, и безудержная вера в будущее, и опасения за него. Его судьбу определяют разнонаправленные процессы, которые можно условно объединить в четыре группы.

Первая группа — это продолжающееся становление основ рынка. Оно предполагает, помимо укрепления межрегиональных связей, проведение ряда институциональных реформ. Речь идет в первую очередь о либерализации рынка.

Вторая группа — хаотично растущая конкуренция на стороне предложения. Она наиболее ярко проявляется на рынке СПГ, где наметился затяжной кризис перепроизводства. Решающую роль в предотвращении конкурентных битв не на жизнь, а на смерть мог бы сыграть ФСЭГ, но пока он этого не делает.

Третья группа — политически окрашенная межтопливная конкуренция. Страны ЕС, несмотря на экологические и экономические преимущества газа, по-прежнему делают ставку на развитие ВИЭ. В то же время политизация торговли газом стала одним из его ключевых недостатков в ходе конкурентной борьбы с другими энергоресурсами. Наконец, четвертая группа — робкие интеграционные процессы. Они пока наблюдаются только в Европе и на постсоветском пространстве. Причем вторая интеграционная модель, реализуемая на базе ЕАЭС, может возобладать в исторической перспективе, послужив образцом для интеграции в масштабах уже Большой Евразии.

АЛЕКСЕЙ БЕЛОГОРЬЕВ, Институт энергетики и финансов

250 р.