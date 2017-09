Статья

На гребне волны

Эксперты американской консалтинговой компании ESAI обнародовали результаты своего исследования под названием Riding the LNG Wave. An Assessment of the Global LNG Market to 2025 («Верхом на волне СПГ. Оценка глобального рынка СПГ до 2025 года»). По их расчетам, производство сжиженного газа будет расти как минимум до 2020 года. Это увеличит разрыв между спросом и предложением и сделает нерентабельными ряд проектов, запуск которых запланирован на ближайшие несколько лет. И лишь к 2025 году дисбаланс между производством и потреблением СПГ может начать сокращаться, а цены — корректироваться.

В этих условиях производители СПГ будут вынуждены проявить максимальную гибкость. В частности, будут пересмотрены в пользу покупателей многие долгосрочные контракты на поставку сжиженного газа. Возрастет также роль спотовой торговли.

КОНСТАНТИН АНОХИН, журналист