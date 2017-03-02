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На машине быстрее

Несколько лет назад Казахстан отложил на неопределенный срок проект газификации своей столицы и северных областей за счет российского газа. Затем появился альтернативный — в три раза более дорогостоящий — вариант строительства трубопровода с юга на север страны для доставки газа казахского. Подпитывала национальный энтузиазм Генеральная схема газификации Республики Казахстан до 2030 года, принятая правительством летом 2014 года. Схема предполагает, что в огромном по площади, но непропорционально заселенном Казахстане число газифицированных населенных пунктов вырастет с 988 до 1621.

Падение в 2014–2015 годах мировых цен на углеводороды, а вслед за ними доходов нефтегазовых стран, резко сократило их инвестиционные аппетиты и возможности. Отправился в дальний ящик и проект осевого казахского газопровода. Зато в драйверы развития газового рынка РК выдвинулся проект поставок сжиженного природного газа из России.

Аналитическая служба «Нефтегазовой Вертикали»

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