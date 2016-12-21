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На перепутье

На перепутье

Российский нефтесервисный рынок находится в непростой ситуации. Можно сказать, что он оказался на перепутье. С одной стороны, усложнение условий бурения и развитие наиболее технологичных сегментов задают положительную динамику. С другой стороны, консолидация активов и уменьшение количества нефтяных компаний негативно влияют на конкуренцию в отрасли.
Растет доля так называемого закрытого и кэптивного сервиса, когда основная масса работ выполняется силами собственных сервисных подразделений или аффилированных организаций. Одновременно увеличивается и доля на рынке нескольких крупных буровых компаний. Все эти факторы уже в среднесрочной перспективе могут отрицательно сказаться на эффективности сервисных работ.
НИКИТА МЕДВЕДЕВ, RPI
Теги:
нефтегазовый сервис сервисный рынок буровые компании
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