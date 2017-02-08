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На пути к новым центрам добычи

Восточная Сибирь и Дальний Восток обладают значительным объемом запасов углеводородов и огромным ресурсным потенциалом. Это позволяет указанным регионам стать крупными центрами добычи УВС. Но для дальнейшего развития МСБ требуются постоянный мониторинг и продолжение геологоразведочных работ — как на разведанных территориях, так и на слабоизученных.

Наращивание ресурсной базы возможно за счет экспансии в новые перспективные районы. А это требует использования новейших методик, позволяющих выявлять ловушки УВ в слабоизученных регионах со сложным геологическим строением. В частности, большой потенциал имеет применение технологий регионального куба и бассейнового моделирования.

Важным фактором является также количественная оценка нефтегазового потенциала, выполняемая на постоянной основе. Это позволяет на надежной научной базе определить приоритетные направления ГРР на нефть и газ, а также осуществить лицензирование территорий. В совокупности указанные меры дадут возможность нарастить разведанную часть ресурсного потенциала УВ и создать новые центры нефтегазодобычи.

Подробный анализ текущего состояния сырьевой базы и недропользования в Восточной Сибири и Республике Саха (Якутия) был рассмотрен в предыдущей статье авторов (см. НГВ#11/2016). В настоящей публикации предлагаются направления наращивания МСБ и использования для этого новейших технологий.

АЛЕКСЕЙ ВАРЛАМОВ, ПАВЕЛ МЕЛЬНИКОВ, АЛЕКСАНДР ГЕРТ, СЕРГЕЙ ВАРЛАМОВ, ЛЕОНИД НАЙДЕНОВ, ОЛЬГА АБРОСИМОВА, ВНИГНИ

250 р.