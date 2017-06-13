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Награда за новаторство
В День России, 12 июня, Президент РФ вручил в Кремле Государственную премию 2016 года за выдающиеся достижения в области науки и технологий трем представителям компании «Сургутнефтегаз». Лауреатами стали доктор экономических наук, генеральный директор ОАО «Сургутнефтегаз» Герой Труда Российской Федерации Владимир Леонидович Богданов, первый заместитель генерального директора ОАО «Сургутнефтегаз» Анатолий Сергеевич Нуряев и доктор технических наук, советник главного геолога ОАО «Сургутнефтегаз» Юрий Ефремович Батурин. Премия присуждена за создание рациональных систем разработки нефтяных, нефтегазовых и газонефтяных месторождений Западной Сибири.