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Налоги — ключевой вопрос

Долгая дискуссия о целесообразности и путях реформирования системы налогообложения нефтяных компаний, похоже, близка к завершению. В интервью «Нефтегазовой Вертикали» заместитель министра энергетики РФ Кирилл МОЛОДЦОВ сообщил, что процесс согласования между Минэнерго и Минфином предложений по законопроекту, легализующему налогообложение финансового результата, близок к завершению. Обновленная налоговая система будет стимулировать применение методов увеличения нефтеотдачи и поможет вовлечь в разработку месторождения и залежи на месторождениях, не разрабатываемые в условиях действующей системы налогообложения.

Подготовка изменений в практику налогообложения нефтедобывающих компаний — важное, но далеко не единственное направление совершенствования государственного управления нефтегазовой отраслью страны. Министерство рассчитывает, что в ближайшее время правительство одобрит Энергетическую стратегию России на период до 2035 года, вслед за этим будут утверждены Генеральные схемы развития нефтяной и газовой отраслей — тоже на перспективу до 2035 года.

К.Молодцов рассказал об основных отраслевых итогах минувшего года и важнейших производственных ориентирах на 2017 год. Куратор отрасли ответил на вопросы об особенностях технологического обновления в условиях внешних санкций, об экологии, газификации и подготовке молодых специалистов. И даже об эпизодах личной жизни.

Интервью с КИРИЛЛОМ МОЛОДЦОВЫМ, заместителем министра энергетики РФ