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Налоговая система: лицом к отрасли?

Прошедший 2016 год оказался богатым на дискуссии по поводу налоговой реформы в нефтегазовом комплексе. Под давлением Минфина были в очередной раз скорректированы параметры налогового маневра — государственной казне нужно больше денег. Но средне- и долгосрочные цели налоговой реформы по-прежнему не достигнуты. А они заключаются в выполнении тех задач, которые обозначены в проекте Энергостратегии до 2035 года. В первую очередь, речь идет о расширении ресурсной базы отрасли за счет вовлечения в разработку ТРИЗ, применения МУН на истощенных месторождениях и освоения шельфовых участков. Действующая налоговая система, несмотря на множество содержащихся в ней льгот и преференций, не способна поддержать выполнение стоящих перед отраслью задач.

В частности, явно недостаточны стимулы для создания и внедрения новых технологий разработки ТРИЗ и морских месторождений. Как минимум, состав льгот нуждается в дальнейшей оптимизации. Кардинально же развернуть фискальную систему лицом к отрасли возможно лишь за счет полноценной реформы — переориентации налогообложения на финансовый результат.

Несмотря на многочисленные дискуссии по этому поводу и даже на наличие политической воли, параметры такой реформы все еще не обрели четких очертаний. Остается надеяться, что ситуация прояснится в наступившем 2017 году.

ПАВЕЛ КОНДУКОВ, Группа оказания услуг компаниям нефтегазового сектора, КПМГ

150 р.