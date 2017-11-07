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НАТАЛЬЯ КОМАРОВА: Новая система налогообложения cтанет сбалансированной и устойчивой

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра давно считается одним из самых благополучных регионов России. Еще бы – там же самые большие запасы нефти, оправдывались соседи. Но времена изменились – нефть подешевела, состарившиеся месторождения-гиганты все менее охотно отдают свою нефть… А Югра по-прежнему остается на хорошем счету и с оптимизмом смотрит в будущее. Выходит, дело не только в том, что в лотерее природных ресурсов автономному округу выпал счастливый билет.

Как адаптируется к новым условиям регион с ярко выраженной сырьевой доминантой? Реально ли избавиться от сырьевой зависимости? Можно ли развернуть тренд падающей добычи? Какими должны быть комфортные для нефтяников законы и налоги? Что помогает, добывая долгие годы нефть, не разругаться с представителями коренных народов Севера? Эти и многие другие вопросы «Нефтегазовая Вертикаль» задала губернатору Югры Наталье КОМАРОВОЙ.

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