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Не проклятие, а благословение

Этот год «юбилейный» для большинства государств, возникших на месте разрушенного СССР, но Казахстан занимает на этой карте особое место. Провозгласив свою независимость 16 декабря 1991 года, республика привлекла за это время наибольший объем международных инвестиций среди всех постсоветских стран, более остальных увеличила свой ВВП, довела среднюю зарплату до самого высокого уровня на пространствах СНГ. Локомотивом этого развития РК стала нефтегазовая отрасль, о которой президент Нурсултан Назарбаев сказал: «Не проклятие, а благословение». За 25 лет производство нефти в стране выросло более чем в три раза, газа — почти в пять раз, доходы от нефтегазовой отрасли — в десятки раз.

При этом нефтегазовая политика официальной Астаны неоднократно меняла приоритеты, в чем-то повторяя российский отраслевой курс, в чем-то делая собственные повороты. Сегодня ясно, что в новых условиях руководство Казахстана сделало другой нефтяной выбор, нежели власти РФ, — от производственной до налоговой политики. Кто прав, покажет будущее, но новейшая нефтяная история РК это весьма поучительный пример того, как превратить периферийную отрасль в фундаментальную основу национального богатства.

Аналитическая служба «Нефтегазовой Вертикали»

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