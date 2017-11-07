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Недостроенная вертикаль

Основной идеей вертикальной интеграции в нефтяной отрасли стало создание мощных компаний, объединяющих в своем составе добывающие, перерабатывающие и сбытовые предприятия. Идея эта была позаимствована у западных корпораций и поэтому, при всей своей внешней привлекательности, имела в российских условиях ряд изъянов. Дело в том, что отечественный нефтеперерабатывающий комплекс, во-первых, был представлен в основном старыми и технологически отсталыми мощностями. А во-вторых, он был нацелен исключительно на нужды внутреннего рынка и не мог создавать большие объемы высокомаржинальной экспортной продукции.

Поэтому одной из главных задач вертикально интегрированных нефтяных компаний стала модернизация доставшихся им перерабатывающих активов. Большую роль тут сыграла и позиция государства, которое кнутом и пряником подвигло нефтяников к реконструкции своих нефтеперерабатывающих заводов.

В результате сегодня первый этап обновления нефтепереработки в стране завершен. Но последует ли за ним второй этап и каким он будет – большой вопрос. В то же время отечественные ВИНК, в отличие от зарубежных нефтегазовых корпораций, не решились на «достраивание вертикали». Они весьма осторожно относятся к нефтехимическим проектам. Причины этого – недостаток компетенций, высокие риски и неразвитость внутреннего рынка.

ВАЛЕРИЙ АНДРИАНОВ, «Нефтегазовая Вертикаль»

150 р.