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Нефть и газ Восточной Сибири
Истощение традиционной ресурсной базы в Западной Сибири побуждает российских нефтяников активнее осваивать новые нефтегазовые провинции. На суше наиболее перспективным в этом смысле регионом является Восточная Сибирь. Это движение «навстречу восходящему солнцу» имеет большое значение не только для самой отрасли, но и для всей экономики страны. Вслед за геологами и буровиками в восточные регионы приходят строители. Разворачивается сооружение дорог и прочей инфраструктуры. Начинается прокладка трубопроводов. Создаются тысячи новых рабочих мест.