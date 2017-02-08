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Нефть и газ Восточной Сибири

Нефть и газ Восточной Сибири

Истощение традиционной ресурсной базы в Западной Сибири побуждает российских нефтяников активнее осваивать новые нефтегазовые провинции. На суше наиболее перспективным в этом смысле регионом является Восточная Сибирь. Это движение «навстречу восходящему солнцу» имеет большое значение не только для самой отрасли, но и для всей экономики страны. Вслед за геологами и буровиками в восточные регионы приходят строители. Разворачивается сооружение дорог и прочей инфраструктуры. Начинается прокладка трубопроводов. Создаются тысячи новых рабочих мест.
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