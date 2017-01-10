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Нефть Казахстана ждут в Баку

После запуска в сентябре прошлого года одного из крупнейших в мире месторождений казахстанского Кашагана вновь встал вопрос о том, на какие рынки пойдет его сырье. Без малого два десятилетия назад Астана обещала поддержать Баку в создании маршрутов транспортировки нефти в обход России. Но с тех пор многое изменилось. Баку так и не смог вывести добычу в стране на уровень 80 млн тонн в год и уже никогда не выведет. В связи с этим основной экспортный трубопровод Баку–Тбилиси–Джейхан, и сейчас остающийся недозагруженным, будет только мелеть. Поэтому возникает соблазн заполнить эту трубу сырьем Кашагана. Благо что часть акционеров у обоих проектов общая. Однако экономические резоны не поддерживают такой политический расклад.

Казахстан уже занял свою нишу на азиатском и европейском рынках и вряд ли захочет рисковать сложившимися маршрутами поставок ради удовлетворения трубопроводных аппетитов Азербайджана. К тому же инвестиции в создание инфраструктуры для переброски нефти с восточного берега Каспия на западный и далее в Турцию слишком велики. Эти дополнительные расходы лягут тяжелым бременем на и без того высокую себестоимость добычи на Кашагане. А значит, политика вновь проиграет прагматичной экономике.

ВЛАДИМИР МИШИН, «Нефтегазовая Вертикаль»

150 р.