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Нефтегазовая отрасль для нас — это не политика, а экономика

В конце августа на территории Уватского района Тюменской области введено в эксплуатацию Косухинское месторождение. Компания «РН-Уватнефтегаз» оценивает его извлекаемые запасы в 18,9 млн тонн нефти. Всего в состав Уватского проекта входят 39 месторождений, из которых 11 уже введены в промышленную эксплуатацию. С 2004 года добыча нефти на месторождениях Уватского проекта выросла с 1,2 млн тонн до 11,6 млн тонн в 2016 году. Таким образом за 12 лет на юге Тюменской области сформировался добычный кластер, ставший драйвером развития нефтепереработки и нефтехимии в регионе. По кластерному же принципу в Тюменской области развивается нефтехимическое производство.

Кластерный подход в регионе называют одним из ключевых и самых эффективных инструментов развития нефтегазовой отрасли. Об этом и других трендах эксперты отрасли будут говорить 20–21 сентября на VIII Тюменском нефтегазовом форуме.

Международная дискуссионная площадка станет местом обсуждения важнейших для ТЭК вопросов инноваций и трансферта иностранных технологий, привлечения инвестиций и модернизации предприятий, роли независимых нефтегазодобывающих компаний и подготовки кадров для отрасли.

В преддверии TNF-2017 губернатор Тюменской области Владимир ЯКУШЕВ рассказал «Нефтегазовой Вертикали» о том, какие условия может предложить область предприятиям ТЭК и какой он видит энергетическую стратегию развития России до 2035 года.

Интервью с ВЛАДИМИРОМ ЯКУШЕВЫМ, губернатором Тюменской области