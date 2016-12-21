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Нефтесервис не сдается

В результате падения нефтяных цен значительные финансовые потери понесли не только добывающие компания и страны- экспортеры энергетического сырья, но и сектор нефтесервисных предприятий. По всему миру его представители подсчитывают убытки и сокращают персонал, а то и находятся на грани банкротства.

Впрочем, в России ситуация не столь критическая. Отдельные сегменты нефтегазового сервиса даже продолжают развитие. В первую очередь это касается эксплуатационного бурения. В разгар кризиса активизировалось и поисковое бурение. Меняется к лучшему ситуация в секторе подземного и капитального ремонта скважин.

Но не все так безоблачно, как кажется на первый взгляд. Так, общеотраслевая положительная динамика достигнута благодаря заказам главным образом одного заказчика — «Роснефти», в то время как многие другие недропользователи сокращали объем работ. То есть у сектора нет надежной опоры. Кроме того, сохраняется высокая зависимость отрасли от дорогостоящего иностранного оборудования. И, к сожалению, это не исчерпывающий перечень проблем и рисков.

ВАЛЕРИЙ АНДРИАНОВ, «Нефтегазовая Вертикаль»

250 р.