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Нефти меньше. Денег больше?

Принятое ОПЕК решение о сокращении добычи нефти оказалось одновременно и долгожданным, и неожиданным. По сути, картель шел к нему несколько лет. Но большинство аналитиков все же не верило, что оно состоится.

Как этот шаг отразится на России? Во-первых, бюджет нашей страны получит дополнительные доходы. По оценкам экспертов, на одних только ожиданиях «нефтяной заморозки» российская казна заработала $6 млрд. А реальное сокращение добычи может принести ей еще как минимум $19 млрд.

Сложнее с оценкой производственных эффектов для отрасли. Ряд экспертов (прежде всего, в рамках самой ОПЕК) полагает, что Россия выдает неизбежное за акт своей доброй воли. То есть сокращение ее добычи произошло бы в 2017 году в любом случае, вне зависимости от результатов переговоров с картелем.

Другие же эксперты отмечают, что у России были неплохие возможности увеличения производства сырья в 2017–2018 годах.

И теперь она фактически отказывается от выхода на локальные добычные пики. Достигнуть их в последующие годы будет уже труднее. Нефтяные компании в целом подержали руководство страны и заявили о готовности сокращать добычу. Но при этом ряду из них придется пересматривать свои планы, чтобы обеспечить «заморозку» на необходимом уровне.

Сокращение добычи в России вряд ли нанесет ущерб отечественному нефтяному экспорту. При желании его можно сохранить на прежнем уровне или даже увеличить за счет уменьшения объемов внутренней переработки. При этом, если Саудовская Аравия сдержит свое слово и ограничит производство, накал конкурентной борьбы на европейском рынке может даже снизиться. И это будет еще одним плюсом для России.

ВАЛЕРИЙ АНДРИАНОВ, «Нефтегазовая Вертикаль»

250 р.