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Нефтяники жмут на газ

Российские нефтяные компании наращивают добычу газа. По данным ЦДУ ТЭК, в прошлом году они произвели около 102 млрд м 3 , почти на 6% превысив уровень позапрошлого года. В первом полугодии 2017-го рост по отношению к аналогичному прошлогоднему периоду оказался таким же.

Эта ситуация — следствие мировой тенденции увеличения использования газа как самого экологичного ископаемого топлива. Доля газа в структуре добычи крупнейших международных энергетических компаний сегодня составляет от 30 до 50%. ВИНК давно перестали быть сугубо нефтяными и вкладывают всё больше инвестиций в газовую отрасль. Это не столько дань моде, сколько диверсификация бизнеса, особенно полезная в нынешние непростые времена.

В то же время планы нефтяников сдерживаются всё той же неблагоприятной рыночной конъюнктурой и неопределенностью с дальнейшим спросом. Запуск ряда перспективных газовых проектов, в частности, «Роснефти» и ЛУКОЙЛа, отложен до лучших времен.

ВИКТОР ПРУСАКОВ, «Нефтегазовая Вертикаль»

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