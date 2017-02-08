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Нефтяные горизонты Восточной Сибири

Истощение углеводородных ресурсов Западной Сибири уже не первое десятилетие подталкивает отечественных нефтяников и газовиков к выходу в новые нефтегазоносные провинции, в первую очередь — в Восточную Сибирь. В этом регионе уже осуществлен ряд масштабных проектов и имеются очень хорошие перспективы дальнейшего наращивания производства УВС.

Правда, компаниям далеко не всегда удается достигнуть намеченных производственных рубежей. В частности, Ванкорское месторождение так и не смогло выйти на пик добычи в 25 млн тонн в год. Имеются определенные проблемы и на юге Красноярского края.

Зато рекорды бьет соседняя Иркутская область, где две относительно небольшие компании — ИНК и «Дулисьма» — стремительно наращивают добычу нефти. Немалую роль в этом процессе играют предоставленные им налоговые преференции. Успешно реализуются и проекты на территории Якутии.

ВАЛЕРИЙ АНДРИАНОВ, «Нефтегазовая Вертикаль»

250 р.