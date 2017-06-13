Статья

Нефтяные разливы и правовые пробелы

Разливы нефти и нефтепродуктов на морских акваториях РФ исчисляются десятками в год. Иногда, как в случае аварии танкера «Надежда» у берегов Сахалина, это приводит к тяжелым экологическим последствиям.

Как же снизить подобные риски? Помимо усиления аварийно- спасательных служб, необходимо и совершенствование нормативно-правовой базы их деятельности. К сожалению, пробелов здесь немало.

Нигде четко не прописана обязанность бункеровочных компаний иметь планы ликвидации разливов. Снижен спрос с администраций портов. Неясности в законодательстве позволили Ространснадзору фактически самоустраниться от проверки выполнения мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов. Для снижения экологических рисков и обеспечения безопасной морской транспортировки углеводородов необходимо заделать эти и подобные им бреши в российском законодательстве.

АНДРЕЙ ХАУСТОВ, ФБУ «Морспасслужба Росморречфлота»

150 р.