Статья
Нефтяные разливы и правовые пробелы
Разливы нефти и нефтепродуктов на морских акваториях РФ исчисляются десятками в год. Иногда, как в случае аварии танкера «Надежда» у берегов Сахалина, это приводит к тяжелым экологическим последствиям.
Как же снизить подобные риски? Помимо усиления аварийно- спасательных служб, необходимо и совершенствование нормативно-правовой базы их деятельности. К сожалению, пробелов здесь немало.
Нигде четко не прописана обязанность бункеровочных компаний иметь планы ликвидации разливов. Снижен спрос с администраций портов. Неясности в законодательстве позволили Ространснадзору фактически самоустраниться от проверки выполнения мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов. Для снижения экологических рисков и обеспечения безопасной морской транспортировки углеводородов необходимо заделать эти и подобные им бреши в российском законодательстве.
Как же снизить подобные риски? Помимо усиления аварийно- спасательных служб, необходимо и совершенствование нормативно-правовой базы их деятельности. К сожалению, пробелов здесь немало.
Нигде четко не прописана обязанность бункеровочных компаний иметь планы ликвидации разливов. Снижен спрос с администраций портов. Неясности в законодательстве позволили Ространснадзору фактически самоустраниться от проверки выполнения мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов. Для снижения экологических рисков и обеспечения безопасной морской транспортировки углеводородов необходимо заделать эти и подобные им бреши в российском законодательстве.
150 р.