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Негасимое пламя факелов

Негасимое пламя факелов

Проблема утилизации попутного нефтяного газа является одной из самых болезненных в отечественном НГК. Казалось бы, отрасль уже близка к ее решению. Ряд ВИНК вышел на заданную правительством планку полезного использования ПНГ в 95%. Еще несколько компаний перевалили за отметку 90%. Но каждый новый процент дается с большим трудом, а в прошлом году наметился даже некоторый регресс.
Да и к цифрам официальной статистики надо относиться с осторожностью. По данным Всемирного банка, объемы сжигания ПНГ в России в два раза больше, чем показано в отчетах компаний. Отечественные эксперты считают это преувеличением, но признают, что в действительности существуют методологические лазейки, способные сокрыть истинный масштаб проблемы.
Для окончательного решения вопроса ПНГ нужен целый комплекс мер правового, технологического и организационного характера. Речь идет как о создании новых государственных стимулов для строительства объектов по утилизации, так и о внедрении ряда инновационных технологий.
ВАЛЕРИЙ АНДРИАНОВ, «Нефтегазовая Вертикаль»
250 р.
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