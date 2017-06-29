Статья

Негасимое пламя факелов

Проблема утилизации попутного нефтяного газа является одной из самых болезненных в отечественном НГК. Казалось бы, отрасль уже близка к ее решению. Ряд ВИНК вышел на заданную правительством планку полезного использования ПНГ в 95%. Еще несколько компаний перевалили за отметку 90%. Но каждый новый процент дается с большим трудом, а в прошлом году наметился даже некоторый регресс.

Да и к цифрам официальной статистики надо относиться с осторожностью. По данным Всемирного банка, объемы сжигания ПНГ в России в два раза больше, чем показано в отчетах компаний. Отечественные эксперты считают это преувеличением, но признают, что в действительности существуют методологические лазейки, способные сокрыть истинный масштаб проблемы.

Для окончательного решения вопроса ПНГ нужен целый комплекс мер правового, технологического и организационного характера. Речь идет как о создании новых государственных стимулов для строительства объектов по утилизации, так и о внедрении ряда инновационных технологий.

ВАЛЕРИЙ АНДРИАНОВ, «Нефтегазовая Вертикаль»

250 р.