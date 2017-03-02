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Нестандартные подходы к высоким широтам

Освоение Арктической зоны является важнейшей задачей социально- экономической политики России. Реализация ее богатейшего ресурсного потенциала планируется на основе формирования минерально-сырьевых центров. Однако специфические условия Арктики требуют не шаблонного, а особого осознанного подхода к развитию этого макрорегиона.

Во-первых, необходимы комплексное планирование и взаимная увязка проектов с учетом интересов всех заинтересованных сторон: государства, бизнеса и местного населения. Во-вторых, требуется подняться на уровень выше и создавать не просто отдельные минерально-сырьевые центры, а их совокупности на основе существующей и планируемой инфраструктуры.

По сути, Арктика должна стать «полигоном» для отработки новых моделей государственного управления развитием отдельных территорий.

В частности, речь идет о выделении сети опорных зон развития, представляющих собой наиболее освоенные и перспективные районы Арктической зоны, способные стать драйверами освоения и экономического роста всего макрорегиона. Их развитие будет происходить в проектной логике, посредством реализации перечня скоординированных и взаимодополняющих проектов, а также точечного применения инструментов государственной поддержки. Необходимо также внедрять новые механизмы государственно-частного партнерства. С одной стороны, государство должно прилагать усилия для снятия инфраструктурных ограничений и предоставления преференциальных режимов. С другой стороны, предпринимателям предстоит принять на себя безотзывные обязательства по инвестированию.

Вместе с тем государственные подходы к развитию Арктики нуждаются в серьезной ревизии. Требуется выделить опорные точки, где государству действительно необходимо поддерживать или даже наращивать присутствие, вкладывать дополнительные средства в создание благоприятных условий. Одновременно предстоит проанализировать, в каких случаях можно перенаправить финансирование в другие регионы России и переселить туда граждан, высказавших такое желание.

ДМИТРИЙ ФИШКИН, Минэкономразвития России

150 р.