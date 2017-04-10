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Нет пророка в своем отечестве

Год начался с роста нефтяных цен. Это породило надежды на долгосрочную стабилизацию котировок. Одновременно в российской нефтянке продолжаются налоговые эксперименты, призванные, по замыслу властей, повысить эффективность работы отрасли, в том числе нефтепереработки. К каким результатам в реальности приведут эти процессы?

Об этом «Вертикаль» беседует с генеральным директором ООО «ИнфоТЭК- КОНСАЛТ» Тамарой КАНДЕЛАКИ.

Как отмечает наша собеседница, по-прежнему сохраняется большой разрыв между текущими ценами на бумажную нефть и уровнем справедливых цен, которые могут обеспечить долгосрочный стабильный инвестиционный процесс в отрасли. Это вселяет надежды на рост цен до $70–80/барр.

Что же касается внутреннего рынка, то налоговые новации правительства вызывают тревогу. НДД может стать лазейкой для предоставления новой порции льгот, а отмена пошлин — привести к остановке средних НПЗ.

Планы развития отечественной нефтепереработки и нефтехимии плохо проработаны. Они не учитывают реалий спроса на внутреннем и мировом рынках. Для того чтобы обеспечить стабильное развитие этих отраслей, необходимо, в первую очередь, развивать конечные переделы, то есть производство товаров народного потребления.

Интервью с ТАМАРОЙ КАНДЕЛАКИ, генеральным директором ООО «ИнфоТЭК-КОНСАЛТ»