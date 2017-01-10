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Нет у революции конца?

Осенью 2016 года добыча нефти в США перестала снижаться, вышла на плато, а вскоре даже возобновила рост. Оглядываясь назад видно, что падение оказалось очень инерционным — оно длилось почти два года. Не так велики оказались и абсолютные объемы сокращения добычи.

Сейчас мы становимся свидетелями восстановления (и, как знать, возможно и прироста) объемов добычи сланцевой нефти. Надо думать, намерение ОПЕК придержать добычу окрылило американских нефтяников. Но стартовые позиции ослаблены недоинвестированием в отрасль в ответ на падение цен на нефть.

Сумеет ли американский «сланец» убедительно расширить собственное присутствие на мировом рынке нефти? Если да — значит, сланцевая добыча действительно становится новым регулятором рынка. Если нет — мы можем увидеть новые дисбалансы на рынке, теперь уже с несправедливо высокими ценами.

АЛЕКСАНДР СОБКО, независимый эксперт

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