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Нетрадиционный путь ConocoPhillips

В то время как главные мировые нефтяные корпорации были застигнуты врасплох ростом сланцевой нефтедобычи в Соединенных Штатах и изо всех сил пытались сохранить свои добывающие активы в разных частях мира, ConocoPhillips — одна из первых среди крупнейших добывающих компаний — решила поучаствовать в большой сланцевой игре на американском рынке.

По словам генерального директора ConocoPhillips Райана Ланса, разработка нетрадиционных ресурсов в США — один из главных факторов переходного периода в развитии отрасли. Свой доклад на конференции Offshore Northern Seas (ONS 2016) топ-менеджер посвятил роли сланцевых запасов для мирового рынка энергоносителей, а также связанным с их разработкой проблемам и возможностям, открывающимся перед отраслью.

МАРИЯ КУТУЗОВА, журналист

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