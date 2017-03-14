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Независимые всех секторов, объединяйтесь!

На предстоящем в апреле Национальном нефтегазовом форуме будет обсуждаться широкий круг проблем развития НГК. И не последнее место среди них должны занять вопросы, связанные с деятельностью независимых компаний, занимающихся добычей и переработкой углеводородного сырья, а также розничной реализацией нефтепродуктов. Этой теме будет посвящен отдельный круглый стол в рамках ННФ. О том, какие основные проблемы будут обсуждаться на этом мероприятии, «Вертикали» рассказала Елена КОРЗУН, генеральный директор Ассоциации независимых нефтегазодобывающих организаций «АссоНефть».

К сожалению, сектор независимых компаний в последнее время сужается — как в добыче, так и в переработке. Независимая розница пока удерживает свои позиции, но условия ее функционирования постоянно ухудшаются. Чтобы поддержать сектор ННК, надо принять целый ряд мер на государственном уровне. Речь идет, в частности, о совершенствовании земельных отношений, развитии юниорского движения, оптимизации фискальной нагрузки. Наконец, чтобы выжить, независимым надо объединяться. Их проблемы можно решить только в комплексе, по всей вертикали нефтегазового производства. И именно этой цели будет служить круглый стол, который пройдет в рамках ННФ.

Интервью с ЕЛЕНОЙ КОРЗУН, генеральным директором Ассоциации независимых нефтегазодобывающих организаций «АссоНефть»