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Незолотая середина

Налоговые новации последних лет оказали значительное влияние на многие секторы нефтегазового комплекса. Так, добыча нефти достигла рекордных значений, проведена масштабная реконструкция НПЗ. В то же время вне поля зрения регуляторной системы оказался важнейший сегмент, находящийся посредине между upstream и downstream и связанный с переработкой и транспортировкой «попутных» продуктов.

Это привело к печальным последствиям. В силу отсутствия стимулов не реализованы важнейшие проекты, которые можно отнести к «среднему звену» нефтегазового производства (midstream).Например, так и не построен продуктопровод для СУГ из Западной Сибири в регионы Центральной России.

Единственный относительно положительный пример стимулирования использования продукта из сектора midstream — утилизация попутного газа. Но и здесь факторы, приведшие к исчезновению ряда факелов, имели случайный, а не системный характер. А притока финансовых вложений в сферу переработки ПНГ со стороны сторонних инвесторов (не относящихся к ВИНК) так и не произошло.

Между тем опыт США свидетельствует, что реализация midstream- проектов позволяет не только эффективно использовать «попутные» продукты, но и значительно повысить рентабельность основного бизнеса по добыче и переработке нефти и газа.

АНДРЕЙ КОСТИН, Информационно-аналитический центр RUPEC

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